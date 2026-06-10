جائزة اليونسكو.. وزارة التربية تدعو الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط المسابقة

كما أعلمت وزارة التربية الوطنية أساتذة المستويات التعليمية الثلاثة. وتلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي بأن منظمة اليونسكو، بالتعاون مع مؤسسة الفوزان الدولية لخدمة المجتمع (المملكة العربية السعودية). قد أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة اليونسكو “الفوزان” الدولية لتشجيع العلماء الشباب. في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بعنوان سنة 2027.

وتهدف هذه الجائزة إلى “اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وتشجيع البحث والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والإبداع والتميز لدى الأساتذة والتلاميذ”.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط المسابقة وإعداد ملفات الترشح. وفق الأحكام التنظيمية الخاصة بالجائزة المحددة على رابط نظام الجائزة:

https://www.education.gov.dz/prize/prize_regulations.pdf

وكذا رابط بطاقة ترشيح الأعمال للتلاميذ في الجائزة الدولية-الفوزان دورة 2027:

https://www.education.gov.dz/prize/student_work_nomination_form.pdf

كما يمكن الاطلاع على شروط المسابقة عبر رابط بطاقة ترشيح الأعمال للأساتذة في الجائزة الدولية–الفوزان دورة 2027:

https://www.education.gov.dz/prize/teacher_project_nomination_form.pdf

وحثت الوزارة على ضرورة “تقديم مشاريع مبتكرة ذات قيمة علمية ومردودية مجتمعية”، لافتة إلى أن ملفات الترشح والأعمال المشاركة ترسل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وذلك في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.