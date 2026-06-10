جائزة اليونسكو.. وزارة التربية تدعو الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط المسابقة
بقلم أسماء
دعت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها أمس الثلاثاء، الأساتذة والتلاميذ الراغبين في المشاركة في جائزة اليونسكو (الفوزان) الدولية. إلى الاطلاع على شروط المسابقة، مع تقديم مشاريع مبتكرة ذات قيمة علمية ومردود مجتمعي.
كما أعلمت وزارة التربية الوطنية أساتذة المستويات التعليمية الثلاثة. وتلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي بأن منظمة اليونسكو، بالتعاون مع مؤسسة الفوزان الدولية لخدمة المجتمع (المملكة العربية السعودية). قد أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة اليونسكو “الفوزان” الدولية لتشجيع العلماء الشباب. في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بعنوان سنة 2027.
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