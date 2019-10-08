جائزة خاصة للشاب خالد ومحمد صلاح يتوج “رجل العام”

منحت مجلة “جي كيو” المختصة بالأزياء والحياة الاجتماعية، جائزة خاصة للكينغ الشاب خالد فيما تحصل محمد صلاح على لقب “رجل العام”.

وأحي الكينغ خالد حفلا فنيا في متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء أمس الاثنين وحضره نجوم الفن والرياضة العربية.

ومنحت المجلة جائزة “رجل العام” إلى نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الذي كان حاضرا.

و أكد صلاح أن “كل أحلامي وأهدافي أن أكون محترفا معروفا، ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له الآن”.

ونشر عدد من الفنانين صورهم مع النجم المصري، وهم الممثلون المصريون يسرا وآسر ياسين وياسمين الخطيب “.

زهيدة ث