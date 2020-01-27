جائزة محمد بن راشد آل مكتوم تُحفز الرياضيين العرب

عقدت اللجنة المُسيرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم، إجتماعا من أجل دراسة العديد من النقاط، أبرزها تحفيز الرياضيين العرب.

وتتضمن خطة القائمين على الجائزة، السعي لتحفيز المواهب الرياضية العربية، لدفعها للتألق خلال الألعاب الأولمبية القادمة، والتي ستُقام في اليابان.

وتضمن الإجتماع استعراض الخطة التشغيلية للفترة المقبلة من الدورة الـ11 للجائزة الأكبر من نوعها والأولى التي تعنى بجانب الإبداع الرياضي.

وتضمنت الخطة التشغيلية عددا من الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من جانفي الجاري حتى ذات الشهر من العام القادم.