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جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تستقبل ملفات المترشحين

الرياضة
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جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تستقبل ملفات المترشحين
بقلم يونس رزيق

تواصل “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” استقبال ملفات المترشحين للتنافس على فئات الدورة العاشرة من الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة بداية من الأول من افريل وحتى 31 أوت 2018، لفئات الإبداع الفردي والجماعي والمؤسسي، وكذلك فئة الناشئين.

وحدد مجلس الأمناء محور التنافس المؤسسي في الدورة العاشرة، وهو ” الشباب صنّاع المستقبل الرياضي” حيث سيتم تكريم المؤسسة الرياضية صاحبة أفضل المبادرات في مجال تمكين الشباب في الرياضة على المستويات المحلي والعربي والعالمي.

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