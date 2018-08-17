جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تواصل استلام ملفات الترشح

تستمر “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في استلام ملفات الترشح من الرياضيين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.

حيث تبقي 17 يوما فقط، على غلق باب الترشح الذي يستمر حتى منتصف ليلة 31 أوت المقبل.

يمكن للرياضيين الأفراد والمؤسسات التسجيل للمشاركة في الدورة العاشرة طوال الفترة المقبلة بما في ذلك فترة عيد الأَضحى المبارك.

و تتيح البوابة الذكية للجائزة mbrawards تقديم الملفات إلكترونيا وبطريقة سهلة، إذ يمكن الترشح من داخل وخارج الدولة عبر التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للجائزة.

ويسهل التطبيقان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية.

كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الاجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح.

حيث سيكون فريق العمل جاهز لتقديم الدعم على مدار الساعة بما في ذلك فترة إجازة العيد.