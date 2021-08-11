جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تبدأ تسلم ملفات ترشح أبطال أولمبياد طوكيو

بدأت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي باستقبال ترشيحات الفائزين في مختلف منافسات أولمبياد طوكيو 2020 من الرياضيين العرب والاتحادات واللجان الأولمبية العربية الطامحين للفوز بالجائزة بفضل انجازهم الأولمبي.

ويأتي هذا سيرا على نهج الجائزة في تكريم الأبطال الأولمبيين منذ دورتها الأولى عام 2009، والتي تم فيها تكريم عدد من الفائزين في أولمبياد بكين وفي المقدمة منهم السباح التونسي أسامة الملولي.

وتقرر تمديد فترة الترشح للدورة الحادية عشرة من الجائزة، إلى يوم 15 سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة لأبطال أولمبياد طوكيو للترشح للفوز بالجائزة الأكبر في القطاع الرياضي، من حيث قيمة الجائزة وتنوع فئاتها.

وثمنت الجائزة النتائج المميزة للرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو، بعد تحقيق حصيلة قياسية للرياضة العربية في المشاركات الأولمبية، والتي بلغت 18 ميدالية، منها 5 ذهبيات، 5 فضيات، و8 برونزيات.

وأشادت الجائزة بحصيلة أولمبياد طوكيو من الميداليات، التي تزيد بأربع ميداليات عن حصيلة أولمبياد ريو دي جانيرو، التي بلغت 14 ميدالية منها ذهبيتان فقط.

الجزائر حتى و إن لم تحقق أي ميدالية في أولمبياد طوكيو، لكنها حاضرة بأزيد من 10 ملفات ترشح للفوز بإحدى فئات الجائزة على مستوى انجازات أخرى، كتتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا.