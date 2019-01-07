تُنظّم “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” إحدى “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، ملتقى الإبداع الرياضي العاشر صباح الثلاثاء تحت شعار “تجارب رياضية إبداعية” في أحد فنادق مدينة دبي.

وتتحدّث فيه نخبة من الرياضيين وممثلي الاتحادات والمؤسسات الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة الأكبر في العالم من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

وتقام حفلة تكريم الفائزين وذلك في الساعة الثانية ظهر الأربعاء، في قاعة “راشد” بمركز “دبي التجاري العالمي”، كما أنهت الجائزة طباعة الكتيبات والمطبوعات الخاصة في الدورة العاشرة والتي تتضمن توثيقا لعشرة أعوام من إنجازات الجائزة وجهودها في تكريم المبدعين في مختلف مجالات العمل الرياضي.

وتتضمن الكتيبات إحصائيات ومعلومات تكشف ما تم إنجازه لتحقيق أهداف الجائزة في تطوير القطاع الرياضي عبر تكريم المبدعين ودعم جهودهم وترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي، ويستعرض ملتقى المبدعين الإنجازات الإبداعية الفائزة وكيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها.

وتشهد الدورة العاشرة حضورا إعلاميا عربيا مميزا لتغطية “ملتقى الإبداع الرياضي العاشر” وحفلة تكريم الفائزين، حيث سيتم تنظيم لقاء وجلسة حوارية للإعلاميين من مختلف الدول العربية بشأن مبادرات الجائزة وتواصلها مع القطاع الرياضي في مختلف الدول العربية والعمل على إيصال رسالتها الى كل مبدع رياضي ومساهم في دعم العمل الرياضي العربي والارتقاء بمستوى الإنجاز.

يذكر أن الدورة العاشرة للجائزة تميزت بمحور التنافس الخاص بتمكين الشباب في الرياضة، وهو الذي أصبح محورا للتنافس في الفئة المؤسسية المحلية والعربية والدولية، كما كان محورا لندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي.