جائزة نوبل للإقتصاد: تتويج باحثين أمريكيين نظير تطوير نظام المزادات التجارية

فاز الأمركيان بول ميلغروم و روبرت ويلسون بجائزة نوبل للإقتصاد عن عملهما الحديث في تطوير المزادات التجارية.

حسبما أفادت به لجنة تحكيم “جائزة بنك السويد للعلوم الإقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل”.

وأضافت اللجنة، أن الثنائي تم تكريمه للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات من أجل مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم.

واشتهر الثنائي الذي كان بين أقوى المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام بكونه وراء المفهوم المستخدم لبيع تراخيص نطاقات التردد في مجال الإتصالات في الولايات المتحدة.

وعمل الخبيران الإقتصاديان وكلاهما مدرس في جامعة ستانفوردي على آليات تخصيص فتحات الهبوط في المطارات.

وأضافت اللّجنة “تنظم المزادات العلنية في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية.

وفي سنة 2019 منحت الجائزة لثلاثة باحثين متخصصين في مكافحة الفقر هم الأميركي ابهجيت بانيرجي المولود في الهندي والفرنسية الأميركية استر دوفلوي والأميركي مايكل كريمر عن أعمالهم حول الفقر.

وقالت هيئة التحكيم إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على “إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم”.

وبجائزة الاقتصاد يختتم موسم جوائز نوبل الذي تميز بمنح جائزة السلام لبرنامج الأغذية العالمي هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجوع.

وسيحصل الفائزون الذين يتشاركون ما يقرب من مليون يورو لكل جائزة على جوائزهم هذا العام في بلد إقامتهم بسبب جائحة كورونا.