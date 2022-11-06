جائزة يانصيب أمريكية تصل إلى 1.6 مليار دولار

إرتفعت قيمة جائزة “باوربول” الكبرى لليانصيب في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 1.6 مليار دولار، بعد 39 سحبا دون فائز.

وحتى الآن لم يتقدم أي شخص لإعلان تطابق تذكرة اليانصيب التي اشتراها. هذا ويمكن للفائز أن يحصل على جائزته على 30 قسطا خلال 29 عاما.

ولعبة باور بول تلعب في 45 ولاية أمريكية وبالعاصمة واشنطن، وأمام الرابح، في حال وجد، أيام لتسلم جائزته.

حيث أن الفائز بالجائزة ينبغي أن تتطابق أرقام تذكرته الستة مع الأرقام التي يظهرها السحب.

وفرصة الفوز بالجائزة الكبرى في هذه اللعبة هي واحد في 292 مليون، وفقا لباوربول.

وفي حال تطابقت تذاكر أكثر من شخص مع الأرقام التي انتهى إليها السحب الأربعون، فيتقاسمون المبلغ الضخم بالتساوي.

ويمثل مبلغ 1,6 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على أن تدفع جائزته في 30 قسطا خلال 29 عاما.

أما إذا شاء الفائز تسلم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 782,4 مليون دولار. كما ستخصم الضرائب جزءا من المبلغ الذي يفوز به.