جائزة “LIFE’S GOOD AWARD” الأولى من نوعها.. “إل جي” تكشف النقاب عن ابتكارات جديدة لحياة أفضل 

يدعو تحدي الابتكار للشركة التكنولوجية متعددة الجنسيات، والذي تصل قيمته 1 مليون دولار، الأفكار المبتكرة من جميع أنحاء العالم لعرض ابتكاراتها خدمة لجميع الأفراد وللكرة الأرضية.

حددت شركة “إل جـي الكـــترونيــكس” فترة التقدم للمشاركة في جائزتها الأولى من نوعها LIFE’S GOOD من 6 سبتمبر حتى 10 أكتوبر، والتي تم الإعلان عنها في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES® 2022، تهدف جائزة LIFE’S GOOD إلى اكتشاف الحلول المبتكرة التي تتماشى مع اهداف “إل جي” المتمثلة في خلق حياة أفضل للجميع. سيتم تخصيص 1 مليون دولار أمريكي لتسريع تطوير العروض الفائزة.هذه المسابقة مفتوحة للجميع، وتتيح الفرصة للشباب الجزائريين للمشاركة.

التفكير في عالم مستدام وحياة جيدة لجميع سكان هذه الأرض، جعل شركة “إل جي” تواصل البحث عن حلول وأفكار صديقة للبيئة تكون أكثر اخضرارًا مع تطوير منتجات وخدمات تركز على المستخدمين وتوفر لهم الوصول إلى تجارب مريحة وقيمة وجديدة للجميع.

تسجل جائزة LIFE’S GOOD AWARD خطوة مهمة في مسار شركة “إل جي” من ناحية الاستدامة ، مما سيساعد على نشر “الحياة الجيدة” في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى تجسيد أنشطتها المستدامة الخاصة بها، تدعو الشركة حاملي الأفكار من أفراد وجماعات للسعي قدماً بأفكارهم الفريدة للمساهمة في بناء حياة أفضل للجميع.

كما تتيح LIFE’S GOOD AWARD الفرصة المشاركين لتقديم حلولهم الأصلية والقابلة للتسويق والمتعلقة بالابتكار خدمة للكرة الأرضية، والتي تستهدف حلولاً للصحة البيئية، أو الابتكار من أجل المجتمع، مع التركيز على الأفكار التي يمكن أن تثري الحياة اليومية بإعطاء الأولوية للسلامة وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول.

وانطلاقاً من فلسفتها القائمة على التعاون المفتوح، تتطلع “إل جي” إلى العمل مع المبتكرين الناشئين. ويمكن تقديم الطلبات على موقع LIFE’S GOOD AWARD ، حيث يمكن للراغبين في المشاركة التعرف على التفاصيل والشروط الكاملة للمشاركة.

وقال ويليام تشو، الرئيس المدير العام لشركة إل جي إلكترونيكس: “تجسد جائزة Life’s Good Award فلسفتنا في الابتكار، وإيماننا بأن الطريق إلى مستقبل أفضل لا يمكن تسطيره إلا إذا اجتمعنا جميعا”. نحن نتطلع إلى رؤية الأفكار المبتكرة للمشاركين من أجل مجتمع أفضل وبيئة أكثر صحة، مع تقديم دعمنا وتشجيعنا في تحقيقها”.

تجمع شركة “إل جي” أكاديميين من قطاعات متنوعة من الصناعات البيئية والاجتماعية لدعم إطاراتها في لجنة تحكيم الجائزة، والتي أطلق عليها اسم لجنة “الحياة الجيدة”. ومن بين أعضاء لجنة التحكيم أليكس إدمانز، الأستاذ في كلية لندن للأعمال الذي فاز بجائزة فاينانشال تايمز لأفضل كتب الأعمال لعام 2020 وجائزة فاينانشال تايمز للتميز في تعليم التمويل المستدام، فضلاً عن كريستوفر ماركيز، الأستاذ في كلية كامبريدج جادج للأعمال، والحائز على الميدالية الذهبية لجوائز أكسيوم لكتب الأعمال لعام 2021 في فئة أخلاقيات الأعمال. كما تضم اللجنة هيوين أس تشين ، الأستاذ في هانيانج بزنس سكول، ومدير مركز التأثير الجماعي في جامعة هانيانج.

وأشار كريستوفر ماركيز إلى أن تطبيق المعارف سيساهم في التقليل من مشاكل العالم اليوم وهو ما يهدف إليه كل باحث، قائلاً: “لقد منحتنا شركة “إل جي” منصة قوية للقيام بذلك. وتستفيد جائزة

LIFE’S GOOD AWARD من موارد الشركة في جمع المبتكرين ورواد الأعمال الناشئين، والأكاديميين ومحترفي الأعمال، وهي مثال مشجع حول كيفية قيام الشركة بإحداث تأثير حقيقي على حياة أفضل”.

وتعاونت شركة “إل جي” مع B Lab Korea، وهي منظمة غير ربحية تتمتع بخبرة في قياس واعتماد التأثير الاجتماعي للشركات، لضمان تقييم جميع المشاركات المقدمة لجائزة LIFE’S GOOD AWARD باستخدام مقاييس التأثير ذات الصلة.

سيتم تقييم المشاركات بدقة خلال المرحلة الأولى من الفحص والاختبار، وسيخضع المتحصلون على أعلى الدرجات لاختبار ثانٍ تجريه لجنة تحكيم مكونة من نخبة من المديرين التنفيذيين لشركة “إل جي” والأساتذة الذين يترأسون المؤسسات الأكاديمية الرائدة.

سيتم الإعلان عن المتأهلين الثلاثة للتصفيات النهائية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 CES، وسيقدمون إلى لجنة التحكيم في جلسة عرض نهائية في شهر جانفي المقبل. سيحصل الفائز بالمركز الأول (الجائزة الكبرى) على جائزة مالية بقيمة 700 ألف دولار أمريكي، فيما سيتحصل الفائز بالمركز الثاني (الفضي) على 200 ألف دولار أمريكي والمركز الثالث (البرونزي) على 100 ألف دولار أمريكي.

ويمكن للمبتكرين من جميع أنحاء العالم الولوج إلى موقع LIFE’S GOOD AWARD للمزيد من التفاصيل. ولمواكبة آخر الأخبار والتطورات من تحدي الابتكار لشركة “إل جي”، ابقوا على تواصل في غرفة أخبار “إل جي” .

حول شركة أل جي إلكترونيكس :

يعد أل جي إلكترونيكس LG Electronics مبتكرًا عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا بحضور في كل بلد تقريبًا في العالم وقوة عاملة دولية تضم أكثر من 75000 شخص. حققت شركات “أل جي” الأربعة – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء ، والترفيه المنزلي ، وحلول مكونات المركبات من إل جي ، وحلول الأعمال من إل جي – مبيعات عالمية تزيد عن 63 مليار دولار في عام 2021. تُعد إل جي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والاحترافية بدءًا من أجهزة التلفزيون والأجهزة والهواء حلول التكييف والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات وعلاماتها التجارية المتميزة LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم.