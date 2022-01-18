جائزة THE BEST العالمية..  بلماضي يصوّت لصالح هذا اللاعب

صوّت الناخب الوطني جمال بلماضي لصالح نجم الكرة الفرنسية وصاحب الأصول الجزائرية كريم بن زيمة كأفضل لاعب في العالم.

كما إختار بلماضي النجم المصري محمد صلاح في المرتبة الثانية. فيما اختار نغولو كونتي في المرتبة الثالثة.

ورغم إختيار بلماضي للثلاثي. إلى أن القائمون على جائزة THE BEST التي تنظمها “الفيفا” إختاروا مهاجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي كأفضل لاعب في العالم.

وتوّج البولندي بلقب أفضل لاعب في العالم بـ48 نقطة، فيما حلّ الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثانية بـ44 نقطة.

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كما توج الإثنين النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم لسنة 2021.

مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح.

الجوائز الآخرى:

-كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة خاصة من الفيفا.

– أليكسيا بوتياس تتوج بجائزة أفضل لاعبة لعام 2021 في حفل جوائز TheBest للاتحاد الدولي لكرة القدم.

– جماهير المنتخبين الفنلندي والدنماركي تفوز بجائزة أحسن جمهور لعام 2021 في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

– توماس توخيل يتوج بجائزة أفضل مدرب في عام 2021 في حفل جوائز TheBest للاتحاد الدولي لكرة القدم.

– إيما هايز مدربة تشلسي للسيدات تفوز بجائزة أفضل مدربة لعام 2021 في حفل جوائز TheBest للاتحاد الدولي لكرة القدم.

– إريك لاميلا يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في حفل جوائز الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم.

–إدوارد ميندي حارس مرمى تشلسي يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في عام 2021 من طرف الفيفا.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2021، حيث إحتل اللاعب الجزائري رياض محرز المركز الـ20.

وتراجع اللاعب الدولي الجزائري بعشر مراكز مقارنة بترتيب الكرة الذهبية العام الماضي، بالرغم من الآداء الرائع الذي قدمه رفقة مانشستر سيتي ووصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا.