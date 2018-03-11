جائزتين سنويتين باسم الراحلين بلاوي الهواري وعبد القادر علولة

أعلن المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ اليوم الأحد بوهران عن استحداث جائزتين للإبداع باسم الفنانين بلاوي الهواري وعبد القادر علولة.

وذكر بن شيخ خلال أن استحداث هاتين الجائزتين يندرج في إطار سعي الديوان إلى المساهمة في تشجيع الإبداع وتحفيز المبدعين.

كما تهدف المبادرة إلى المحافظة على التراث الفني وترقيته والعمل على تخليد أسماء فنانين كبار مثل الراحلين بلاوي الهواري وعلولة.

وسيتم منح جائزة سنوية قدرها 1 مليون دج لأفضل موهبة في طابع الأغنية الوهرانية باسم رائدها الفنان الراحل بلاوي الهواري.

بينما تقدر جائزة عبد القدر علولة السنوية بنفس القيمة المالية وذلك لفائدة أفضل عمل في المجال المسرحي.

ومن جهة أخرى أعلن بن شيخ عن تنظيم مؤتمر دولي شهر أبريل القادم بالجزائر العاصمة حول “التأليف السمعي البصري”.

إلى جانب تنظيم قريبا “الصالون الرابع للإبداع” بالجزائر والذي سيكون دوليا لأول مرة بعد ثلاث طبعات وطنية.