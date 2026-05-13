جابر نعمون: “سنعيد هيبة شباب بلوزداد.. وأحذر من التشويش على لاعبينا”

أكد المدير الرياضي الجديد لنادي شباب بلوزداد، جابر نعمون، عزمه على إعادة الفريق إلى الواجهة واسترجاع هيبته. موجّهًا في الوقت ذاته تحذيرًا لبعض الأطراف من محاولة التأثير على لاعبي النادي، خاصة المرتبطين بعقود طويلة.

وفي أول تصريح له عقب تعيينه رسميًا على رأس الإدارة الرياضية لـ”السياربي”، شدد نعمون على ضرورة حماية استقرار الفريق “أحذر بعض الأطراف من التشويش على لاعبينا، لأن منهم من لا يزال مرتبطًا بعقود إلى غاية 2028″، في إشارة واضحة إلى تمسك إدارة النادي بعناصرها الأساسية.

كما بعث المدير الرياضي الجديد برسالة طمأنة إلى أنصار النادي، متعهدًا بالعمل على استرجاع مكانة شباب بلوزداد “أعد جماهير شباب بلوزداد بإعادة هيبة الفريق، والذي سيكون تسييره من مقر الفريق وليس من مكان آخر”. في تصريح يعكس رغبته في فرض تنظيم إداري أكثر قربًا من النادي ومحيطه.

ولم يخف نعمون امتنانه للثقة التي وضعتها فيه الجماهير وإدارة النادي. مؤكدًا عزمه على العمل بإخلاص من أجل خدمة ألوان الفريق “سأعمل بكل نية وإخلاص، وأشكر الجماهير على ثقتها في شخصي”.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد أعلنت، في وقت سابق، ترسيم التحاق جابر نعمون مديرا رياضيا، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري والفني، والعمل على تحقيق أهداف النادي محليًا وقاريًا خلال المرحلة المقبلة.