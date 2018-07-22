جابو:”رونار الأنسب للخضر وحاليلوزيتش سر تألقنا في 2014″ !

أكد الدولي الجزائري عبد المؤمن جابو، أن مدرب أسود الأطلس الفرنسي هيرفي رونار هو الأجدر لخلافة الناخب الوطني الأسبق رابح ماجر.

وقال “موموش” في حوار مع موقع “هسبورت” المغربي:”رونار يعد من المدربين الكبار، وسبق له التدريب في البطولة الجزائرية”.

مضيفا:”إذا قدم للإشراف على منتخبنا فسينجح حتما كما نجح مع المنتخب المغربي، لتشابه العقلية بين البلدين” حسب تصريحه.

كما أكد نجم وفاق سطيف أن فضل تألق محاربي الصحراء في مونديال البرازيل في 2014 يعود للمدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش قائلا:

“حليلوزيتش غيّر 90٪ من منظومة الفريق، وخلق بينهم انسجاما وعلاقات أخوية بين المحليين والمحترفين وهذا هو سر تألقنا في المونديال”.