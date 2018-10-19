جابو: “أريد قيادة الوفاق للتتويج القاري والمشاركة في مونديال الأندية”

الرياضة
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جابو: “أريد قيادة الوفاق للتتويج القاري والمشاركة في مونديال الأندية”
بقلم أمير بهلول

يتمنى عبد المومن جابو قائد وفاق سطيف أن يقود فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية وسيفعل المستحيل لتحقيق ذلك.

وقال جابو في تصريح لموقع “الفيفا”: “في مشواري شاركت في مونديال البرازيل، وفزت بالعديد من الألقاب مع النوادي باستثناء دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كاس العالم للأندية”.

وأضاف: “كل لاعب يحلم بالتتويج على المستوى القاري، وسأفعل المستحيل كي اختتم مشواري الكروي بتتويج قاري مع الوفاق واللعب في كأس العالم للأندية”.

وختم كلامه: “رغبتنا كبيرة في مواصلة المشوار والتتويج باللقب القاري، لن نقول أننا وصلنا للمبتغى بتأهلنا لنصف نهائي المنافسة فقط”.


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