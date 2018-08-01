جابو: ” التأهل لم يحسم بعد ولا تزال أمامنا مباراة ثانية”

أشاد صانع ألعاب فريق وفاق سطيف عبد المومن جابو بالفوز الذي حققه فريقه مساء أمس الثلاثاء أمام فريق العين الإماراتي في إطار الدور الـ32 من البطولة العربية.

وسجل عبد المومن جابو هدفي الفوز في المباراة التي إحتضنها ملعب دينامو زغرب بكرواتيا بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجة.

وتحدث جابو في تصريح لتلفزيون أبو ضبي سبورت بعد نهاية اللقاء قائلا:

“نشكر كل اللاعبين على المردود الطيب الذي قدموه في مباراة اليوم أمام، لا تزال امامنا مباراة ثانية ويجب أن نحضر لها بجدية من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل”.

وأضاف: “شعرنا بتعب كبير بعد رحلة شاقة من المغرب إلى كرواتيا، حيث لعبنا مباراة قوية أمام الدفاع الجديدي المغربي..كما يجب أن نعترف بقوة فريق العين، ولا تزال أمامنا مباراة ثانية”.