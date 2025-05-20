جابو: الوضعية الحالية لا تليق بالوفاق وغياب الألقاب منذ 2017 فترة طويلة”

أكد المنسق العام لنادي وفاق سطيف عبد المؤمن جابو، اليوم الثلاثاء، رسميا استقالته من منصبه، معترفا بأن الوضعية الحالية التي يعيشها الوفاق لا تليق به.

وأوضح جابو، أنه فكرت في الاستقالة منذ مدة طويلة. قبل أن يستدرك في تصريحات خص بها إذاعة سطيف: “لكن ظروف النادي جعلتني أؤجل الأمر حتى الآن.”.

وواصل نجم الوفاق السابق: “هذا التوقيت يسمح للإدارة بتعيين شخص آخر بعيدا عن ضغط الوقت. لم أتردد في تقديم العون، وبنية صادقة مع قدماء اللاعبين في عملية الاستقدامات، عندما طلبت الإدارة ذلك رغم ان منصبي هو منسق عام.”

قبل أن يؤكد الصعوبات التي واجهها في تأدية مهامه والمساهمة في تحقيق نتائج قوية: “لم تكن أمامنا خيارات كثيرة في الميركاتو الشتوي وجلبنا 3 لاعبين حسب ما نعرفه في كرة القدم.”

ليضيف لاعب “الخضر” السابق: “نعلم أن هذه الوضعية لا تليق بالوفاق، وتمنينا تحقيق الافضل.. فترة غياب النادي عن الألقاب منذ 2017 طويلة جدا بالنسبة للوفاق.”

وفي الأخير، اعتذر جابو، لعشاق الوفاق، مبرزا أنه عمل بإخلاص منذ قدومه، وختم: “أؤكد للجماهير اني شخصيا وكل اللاعبين القدامى. نقلنا جميع انشغالاتهم خلال الإجتماعات مع المسؤولين على النادي… الإدارة قررت رفع تسقيف الأجور، في الموسم المقبل. ومن يتحدث عن امتلاكه الحلول الباب مفتوح لتقديمها.”