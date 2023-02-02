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الرياضة

جابو: “الوفاق قادر على انهاء الموسم الجاري بلقب على الأقل”

بقلم كريم تيغرمت
جابو: “الوفاق قادر على انهاء الموسم الجاري بلقب على الأقل”
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أبدى عبد المؤمن جابو، أمله في التتويج بلقب جديد هذا الموسم مع الوفاق، مؤكدا امتلاك التعداد الحالي الامكانيات لتحقيق ذلك.

وصرح جابو، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “أي لاعب يتمنى أن ينهي مشواره الكروي بلقب، خاصة في الفريق الذي تكّون فيه”.

كما أضاف: “تقريبا الوفاق لم يتوّج بأي لقب منذ حوالي 7 سنوات، وأتمنى أنّ نحقق ذلك هذا الموسم”.

وتابع عبد المؤمن جابو: “بالنظر للتعداد الذي يملكه الوفاق هذا الموسم، أتوقع أنه بمقدورنا انهاء الموسم الجاري بلقب”.

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