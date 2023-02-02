جابو: “الوفاق قادر على انهاء الموسم الجاري بلقب على الأقل”

أبدى عبد المؤمن جابو، أمله في التتويج بلقب جديد هذا الموسم مع الوفاق، مؤكدا امتلاك التعداد الحالي الامكانيات لتحقيق ذلك.

وصرح جابو، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “أي لاعب يتمنى أن ينهي مشواره الكروي بلقب، خاصة في الفريق الذي تكّون فيه”.

كما أضاف: “تقريبا الوفاق لم يتوّج بأي لقب منذ حوالي 7 سنوات، وأتمنى أنّ نحقق ذلك هذا الموسم”.

وتابع عبد المؤمن جابو: “بالنظر للتعداد الذي يملكه الوفاق هذا الموسم، أتوقع أنه بمقدورنا انهاء الموسم الجاري بلقب”.