جابو رسميا بألوان “العالمي”

الرياضة
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جابو رسميا بألوان “العالمي”
بقلم وليد كويني

حسمت إدارة نادي النصر السعودي رسميا صفقة إنتقال صانع الألعاب الدولي عبدالمؤمن جابو من وفاق سطيف.

وأعنلت إدارة النادي السعودي منذ قليل تعاقدها بشكل رسمي مع مُدلل السطايفية جابو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأعلنت إدارة الـ”العالمي” أن “مُموش” سيصل لمطار الملك خالد الدولي صبيحة الغد الأربعاء على الساعة الـ6:30.

للإشارة، فإن رئيس الوفاق حسان حمار كان قد أعلن أن جابو سيتقاضى 4 ملايير سنتيم شهريا في ناديه الجديد.

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