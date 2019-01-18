جابو : ” سأغيب عن لقاء بارادو بسبب الإصابة..وتوقفوا عن الإشاعات”

ردّ صانع ألعاب وفاق سطيف، عبد المومن جابو، عن الإشاعات التي تحدثت عن مقاطعته لمباراة بارادو أمسية اليوم.

وأدلى اللاعب الملقب بـ”موموش” بتصريحات على الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف قائلا:

“أردت أن أوضح بعض الأمور في الصفحة الرسمية للنادي، وللمحبين الحقيقيين لفريقنا، والرد فيما يخص

إشاعة مقاطعة اللاعبين لمباراة بارادو”.

وأضاف:”لم نقاطع المباراة، والمقرّبين يعلمون جيدا ذلك، وكنا حاضرين في التدريبات وكانت لدينا

بعض الإصابات، حيث تعرضت أنا شخصيا لإصابة في مباراة الكأس أمام أمل بوسعادة”.

“الناس تعرف أننا لعبنا في أرضية كارثية، وهي التي تسببت في تعرض العديد من اللاعبين لإصابات.. اليوم تمكنا من الخضوع للفحوصات مع الطاقم الطبي وهو الذي طالب بركون اللاعبين للراحة”.

وتابع:”لا تنسوا أنه يتبقى أمامنا مباراة مهمة أمام نادي إتحاد العاصمة في منافسة الكأس، وهذا لا يعني أن مواجهة بارادو غير مهمة”.

وإختتم حديثه قائلا:”غياب جابو لا يعني أنه لا يوجد من يعوضه في مباراة بارادو، بل هناك العديد من اللاعبين

الذين يملكون مستوى رائع، وإن شاء الله سنكون حاضرين في مواجهة إتحاد العاصمة”.