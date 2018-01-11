جابو :”فوزنا مُستحق وطبقنا تعليمات ماجر”

عبّر الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو، عن سعادته بالفوز الكاسح الذي حققه المنتخب الوطني المحلي على حساب نظيره الرواندي برباعية.

وصرح “مموش” لتلفزيون “النهار” قائلا :”لقد حققنا فوزا كبيرا ومُستحقا، أمام رواندا التي لعبت بمنتخبها الأول، والمردود كان جيدا جدا”.

وأضاف الجناح الأيسر الطائر بأن “الخضر” أظهروا مُستواهم الحقيقي :”الحمد الله، كل شيء سار على أحسن مايُرام وطبقنا تعليمات المُدرب”.

وشدد نجم وفاق سطيف على ضرورة المُواصلة على هذا المنوال مُستقبلا، مما سيفتح أبواب المنتخب الأول على المحليين.