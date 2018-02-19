جابو مغضوب عليه في السعودية بسبب “سهرة”

وجد الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو، نفسه في عين الإعصار بعد انتشار فيديو له وهو ساهر يُتابع مُباراة “ريال مدريد وباريس”.

واعتبرت جريدة “الإقتصادية” بأن “مموش” رفقة التونسي، فرجاني ساسي وزميلهما السعودي عبدالله الأسطا، أخطؤوا في حق فريقهم “النصر” بهذه الخرجة.

وأشارت بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية وزملاؤه كان من المُفترض أن يكونوا نائمين باعتبارهم كانوا معنيين بمُباراة في اليوم الموالي.

وأوضح ذات المصدر بأن إبن مدينة سطيف ورفيقيه غير مُهددين بأي عقوبة تُذكر لأنهم تحصلوا على إذن مُدربهم “كرونوسلاف يورسيستش”.

وإن كانت الإدارة الفنية والإدارية لـ”العالمي” مُتفهمة لموقف جابو، فإن الأنصار ظهروا أقل عقلانية وانتقدوا لاعبهم الجديد كثيرا.