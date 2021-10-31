جابو يتعافى من الإصابة ويندمج في تدريبات الوفاق
إندمج لاعب وفاق سطيف، عبد المؤمن جابو، في التدريبات الجماعية للفريق. بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي كان يعاني منها.
وكشف إدارة النادي السطايفي، عن عودة مدللها، عبد المؤمن جابو، إلى أجواء التحضيرات. بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى القدم.
وتأي عودة جابو، بعد غيابه عن المباراة الماضية، التي عاد فيها الوفاق بالتعادل من ملعب “تيزي وزو”، في مواجهة شبيبة القبائل.
يذكر أن عبد المؤمن جابو، كان يعاني من آلام على مستوى القدم، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة فريق نواذيبو الموريتاني. لحساب رابطة أبطال إفريقيا.
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سرار :”عودة جابو ستعطينا القوة للفوز بثلاثية على نواديبو”
كشف رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار عن هدف الفريق من تنشيط مباراة الغد أمام نواديبو الموريتاني بملعب 8 ماي 1945 لحساب إياب مباريات الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.
وقال سرار في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق: ”قبل كل شيء، أقدم التحية لمدير الشباب والرياضة بمناسبة زيارته التدعيمية، أكد لنا أنه مهتم بالفريق.
لذا أقول أنه لدينا هدف واحد هوإعادة وفاق سطيف إلى الواجهة الافريقية”.
وعن لقاء الذهاب قال سرار :”صحيح أن سجلنا كبوة في موريتانيا وناميبيا، لكن من جهتنا لم نتحجج، فريقنا موجود وقادرين على تحقيق الفوز”.
وأضاف “المباراة أمام نواديبو ستكون صعبة بحكم ان الفريق يملك لاعبين ينشطون تقريبا لمدة خمس سنوات رفقة بعضهم البعض، ضف إلى ذلك لدينا فارق هدفين،
ورغم ذلك أؤكد لكم أننا لا نترك لا صغيرة ولا كبيرة للفوز والتأهل إلى دور المجموعات”.
و ختم سرار: “المباراة ستلعب في سطيف و نملك إمكانية الفوز بثلاثة أهداف، كما أن عودة جابو ستعطينا القوة للتأهل”.