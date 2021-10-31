جابو يتعافى من الإصابة ويندمج في تدريبات الوفاق

إندمج لاعب وفاق سطيف، عبد المؤمن جابو، في التدريبات الجماعية للفريق. بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكشف إدارة النادي السطايفي، عن عودة مدللها، عبد المؤمن جابو، إلى أجواء التحضيرات. بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى القدم.

وتأي عودة جابو، بعد غيابه عن المباراة الماضية، التي عاد فيها الوفاق بالتعادل من ملعب “تيزي وزو”، في مواجهة شبيبة القبائل.

يذكر أن عبد المؤمن جابو، كان يعاني من آلام على مستوى القدم، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة فريق نواذيبو الموريتاني. لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

طالع أيضا

سرار :”عودة جابو ستعطينا القوة للفوز بثلاثية على نواديبو”