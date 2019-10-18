جابو يساهم في إنقاذ النادي الإفريقي من محنته

سارع الدولي الجزائري السابق، عبد المؤمن جابو، لاعب مولودية الجزائر، للمساهمة في إنقاذ فريقه السابق النادي الإفريقي التونسي من الأزمة التي يمر بها.

وكشفت مصادر أإعلامية تونسية، أن جابو، استجاب لنداء جماهير وقدامى لاعبي النادي الإفريقي، في الهبّة التضامنية التي دعو لها.

وأضافت ذات المصادر، أن عبد المؤمن جابو، قام بتحويل مبلغ مالي معتبر للحساب البنكي لناديه السابق، للمساهمة في إنقاذه.

يذكر أن عبد المؤمن جابو، حمل ألوان نادي الإفريقي التونسي، في الفترة ما بين 2012 إلى 2016، ويحظى بمكانة خاصة لدى أنصار نادي باب الجديدة.