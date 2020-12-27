جابو يضيع مواجهة الصفاقسي

الرياضة
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جابو يضيع مواجهة الصفاقسي
بقلم كريم.تيغرمت

سيكون فريق مولودية الجزائر، محروما من خدمات لاعبه عبد المؤمن جابو خلال المباراة التي ستجمعهم بالنادي الصفاقسي ضمن رابطة الأبطال.

ويعود غياب عبد المؤمن جابو، عن هذه المباراة، بسب معاناته من زكام حاد، والاستباه في إصابته بفيروس كورونا.

وفضل الطاقم الفني للعميد، بقيادة المدرب نبيل نغزي، عدم المغامرة باللاعب، وإراحته على أمل استعادة خدماته في المباراة المقبلة.

يذكر أن مولودية الجزائر، يستظيف فريق الصفاقسي التونسي، على ملعب “5 جويلية”، لحساب مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.


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