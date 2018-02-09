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جابو يفشل في قيادة “النصر” للفوز في الداربي السعودي

الرياضة
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جابو يفشل في قيادة “النصر” للفوز في الداربي السعودي
بقلم كريم.تيغرمت

شارك الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو، الداربي السعودي الذي جمع فريقه النصر السعودي بالهلال، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبخصوص مشاركته في هذا الداربي ومردود فريقه صرح جابو: “هذه أول مشاركة لي في الداربي السعودي، والريتم كان عاليا جدا”.

وأضاف: “دخلت في الشوط الثاني من المباراة، وقدمت ماطلبه المدرب مني، بمساعدة زملائي في الجانب الدفاعي”.

وبرر عبد المؤمن جابو، تضييع فريقه للفوز بهذا الداربي مصرحا: “تراجعنا كثيرا في الشوط الثاني بسبب الإرهاق وضغط نادي الهلال”.

وتابع: “تلقينا هدفا في الدقائق الأخير، ما ضيع علينا الفوز، لكننا قدمنا كل مجهودنا في هذه المباراة،  ونحن راضون على آدائنا”.

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