شارك الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو، الداربي السعودي الذي جمع فريقه النصر السعودي بالهلال، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبخصوص مشاركته في هذا الداربي ومردود فريقه صرح جابو: “هذه أول مشاركة لي في الداربي السعودي، والريتم كان عاليا جدا”.

وأضاف: “دخلت في الشوط الثاني من المباراة، وقدمت ماطلبه المدرب مني، بمساعدة زملائي في الجانب الدفاعي”.

وبرر عبد المؤمن جابو، تضييع فريقه للفوز بهذا الداربي مصرحا: “تراجعنا كثيرا في الشوط الثاني بسبب الإرهاق وضغط نادي الهلال”.

وتابع: “تلقينا هدفا في الدقائق الأخير، ما ضيع علينا الفوز، لكننا قدمنا كل مجهودنا في هذه المباراة، ونحن راضون على آدائنا”.