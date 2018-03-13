جابو ينال تكريما جديدا في السعودية

أختير الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة والعشرين من “دوري جميل” بعد آدائه المميز أمام الإتحاد.

ويأتي هذا التكريم لـ”مموش” بعد تحصله أيضا على جائزة أجمل هدف في الأسبوع، والذي أتى بعد إسقاطه مُدافع وحارس المُنافس.

يُذكر بأن إدارة نادي “النصر” تدرس حاليا إمكانية الإحتفاظ بصاحب القدم اليُسرى السحرية الموسم القادم بعدما وقفت على مُستوى الحقيقي.

وينشط الجناح الطائر للمنتخب الوطني مع “العالمي” على شكل إعارة لمدة 4 أشهر، كونه لايزال مُرتبطا بعقد مع “وفاق سطيف”.