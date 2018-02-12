جابو “يُبهر” ويتجه لخطف مكانة أساسية

يتجه الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو للحصول على مكانة أساسية مع ناديه الجديد “النصر” بداية من الجولة القادمة للدوري السعودي.

وحسب جريدة “الرياض”، تمكن “مموش” من إبهار مُدربه “يورشيتش” مما سيفتح له أبواب اللعب منذ البداية أمام “الباطن”، الخميس القادم.

وكان الطاقم الفني لـ”العالمي” في الأسابيع الماضية، غير راضيا عن نجم وفاق سطيف السابق، بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية.

يُذكر بأن صاحب القدم اليُسرى ومنذ وصوله للنصر اكتفى بالظهور بديلا في مُبارتين متتاليتين، دون أن يتمكن من صناعة الفارق.