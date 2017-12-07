جابو يُفكر في مغادرة الجزائر والعودة إلى تونس !

كشفت بعض المصادر التونسية عن اهتمام بعض الأندية التونسية، بخدمات اللاعب الجزائري عبد المؤمن جابو الذي يقترب من نهاية عقده مع وفاق سطيف.

وحسب ذات المصادر، فإنّ نادي النجم الساحلي يفكّر في ضمه في الميركاتو المقبل، أين ينتهي عقده شهر جانفي المقبل.

ولم يتفق جابو على تجديد عقده مع النسر السطايفي إلى غاية الآن، في حين لديه اتصالات أخرى من أندية جزائرية.

فإدارة مولودية الجزائرية مستعدة لدفع أكثر من 600 مليون كراتب شهري لمموش من أجل الانضمام للعميد.

وأيضا كل من إتحاد العاصمة و شباب قسنطينة يريدان خطفه في الميركاتو الشتوي.