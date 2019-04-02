جاب الله: الحكومة الحالية غير شرعية وغير دستورية .. ويجب احترام رأي الشعب

قال عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الجديدة غير شرعية لأنها مستمدة من النظام القديم.

مضيفا خلال اللقاء السابع لشخصيات وأحزاب المعارضة، أن الشعب إحتضن بالأساس الدستور الذي بني عليه التغيير.

كما أن الشعب حريص على ان تتحقق مطالبه، من خلال فضح كل المناورات التي تلتف حول المطالب الشرعية له.

وتابع:” أتعجب من التعنت الكبير الذي ظهرت به السلطة وإصرارها الممقوت على الاستمرار رغم ان الشعب قال رأيه بوضوح”.

خاصة في المسيراه المليونية منذ 22 فيفري الفارط إلى اليوم، من خلال إسترجاع حقه في السلطة وممارسة سيادته كاملة.

وأضاف ذات المتحدث، أن جميع السلطات الأخرى تابعة وتستمد شرعيتها منها وتقيد كل الإيرادات.

وعن السلطة قال أنها فقدت الشرعية من الناحية الدستورية منذ 22 فيفري الفارط واستمرارها في السلطة هي تعسفية لا قيمة لها.

“وما يصدر عنها هي سلوكات وتصرفات غير شرعية وغير دستورية والحكمومة غير شرعية، خاصة وأن الشعب قال كلمته ويجب احترامها”.