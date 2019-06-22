جاب الله: الحل الوحيد هو الحوار مع المؤسسة العسكرية

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية،عبد الله جاب الله، أن الحل الوحيد للحالة التي تعيشها البلاد هو الحوار مع المؤسسة العسكرية.

واضاف، أن الحوار يكون حول كيفية تفعيل المادة السابعة من الدستور، لأن –حسبه- العمل بها هو ما يجسد مطالب الشعب.

بالإضافة إلى استرجاع سلطته وممارسة حقه في السيادة ورسم مستقبله بنفسه، مثلما أفصح عنه منذ 22 فيفري.

وجاء في منشور جاب الله “إن الحالة التي تعيشها البلاد لا تحل إلاّ بالحوار السيد الجاد والمسؤول مع المؤسسة العسكرية”.

تابعا ” أو من تكلف من المدنيين ذوي المصداقية الشعبية حول كيفية تفعيل المادة السابعة من الدستور “.

مضيفا “لأن العمل بها هو ما يجسد مطالب الشعب ويمكنه من استرجاع سلطته وممارسة حقه في السيادة ورسم مستقبله بنفسه”.

“كما أفصح عن ذلك في مسيراته المليونية المتواصلة منذ 22 /02/2019.”