جاب الله: “الوقت لا يزال مبكرا على اختيار مرشح نسانده في الرئاسيات”

قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن الوقت لا يزال مبكرا على اختيار مرشح نسانده في الرئاسيات.

ويأتي تصريح جاب الله، خلال الندوة السياسية التي نشطها، اليوم السبت، لدراسة الأوضاع الراهنة في البلاد.

وأوضح جاب الله، أن مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، حين اجتمع قرر عدم المشاركة في الرئاسيات المقبلة.

وأكد أن مساندة أي مرشح من المرشحين الخمسة للرئاسيات مستبعد، إلا أن مجلس الشورى سيجتمع لاحقا للنظر في ذلك.

من جانب آخر، دعا جاب الله، السلطة إلى الالتزام بتحقيق مطالب الشعب.

وأشار رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن الشرعية السياسية تتأسس على احترام ارادة الشعب في المبدأ والمآل.