جاب الله: قدّمنا حلولا ومبادرات للخروج من الأزمة ولكن لم يستمع لها أحد

قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن النخبة الوطنية قدمت حلولا عديدة للخروج من الأزمة الحالية،

مشيرا إلى أن القول بأن النخبة السياسية والوطنية لم تقدم أية حلول ومقترحات، قد جانب الصواب لأّن هذه الأخيرة قدمت

أكثر من حل، غير أنها لم تؤخذ بعين الإعتبار،حيث قدم حزبه حلال متكاملا على حد تعبيره، ويراعي كامل الجوانب القانونية.

كما قدمت من جهتها فعاليات قوى التغيير حسب جاب الله في تصريحات لقناة وطنية خاصة،هي الأخرى في شهر مارس الماضي،

مبادرة للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد،كما قامت أحزاب أخرى بذات العمل،وقدّمت مبادرات للخروج من الأزمة هم أيضا.

وأضاف جاب بأن القوى السياسية في البلاد، قدمت مقترحات وحلول ولكن لا توجد هناك استجابة لمطالبه السياسية،

وهي المطالب التي لأجلها خرج الشعب إلى الشوارع مطالبين باستعادة السلطة، والمحافظة على ثروات البلاد.