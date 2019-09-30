جاب الله: لن نترشح للرئاسيات بسبب ترشح رموز النظام السابق

قال عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، إن حزبه لن يشارك في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف جاب الله خلال ندوة صحافية، أن عزوف الحزب عن الترشح للرئاسيات سببه ترشح رموز النظام السابق.

وأكد ذات المتحدث، أن السماح لرموز النظام ورجال السلطة بالترشح هو دليل قاطع على بقاء نظام الحكم والإستمرارية.

وأشار جاب الله، أن الشعب بكلمة إرحلو سحب ثقته من نظام الحكم، كما أن الإصرار على تطبيق الماده 102 هدفها الابقاء على رجال بوتفليقة.

واستهزأ جاب الله حول كيفيه تشكيل هيئه الحوار، معتبرا إياها إستخفاف بالشعب.

من جهته نفى المتحدث، رفض الحزب دعم المترشحين للرئاسيات، غير أنه حاليا لا أحد يستحق ذلك حسبه.