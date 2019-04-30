جاب الله: لهذا السبب لن يذهب الحراك الشعبي بعيدا إذا استمر هكذا!   

حذّر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، من اندثار الحراك الشعبي وضعف هِمته في مواصلة ثورته أمام استمرار

الفوضى وعدم المسارعة للإتفاق، بين فعاليات التغيير في الأمّة بفئاتها وأحزابها ومنظماتها وشخصياتها المختلفة، حول رؤية واضحة حول البديل المنشود.

والذي يقوى على تحقيق مطالب الشعب الإصلاحية الواسعة والعميقة، مشيرا إلى أن عدم التوافق واستمرار الفوضى سيجعل هذا الحراك مهددا

بالإنقسام والضعف، لأن الشعب حسب جاب في منشور على صفحته الرسمية عبر الفايسبوك، ينظر إلى نُخَبه فإن رآها اتّحدت

حول الرؤية والبديل اتّحد، وأمّل في المستقبل وتجند لتحقيق ذلك، وإن رآها منقسمة حول البديل المطلوب، ومتباينة الرؤية

بين حجم التغيير المطلوب والضروري، وبين حجم التغيير الممكن والمتاح، انقسم ويئس وسَحَب ثِقَتَه من الجميع وضعفت همته في الاستمرار.

ودعا جاب الله شباب الحراك، إلى ضرورة مطالبة النخبة بالمسارعة إلى التعاون على بلورة الرؤى اللازمة والمناسبة، لتحقيق مطالب الشعب.