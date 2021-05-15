جاب الله.. نحن جاهزون لنصرة القدس بالمال والدعاء

أبدى رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، اليوم السبت، جاهزيته لنصرة القدس الفلسطينية، بالمال والدعاء.

وعن التشريعيات المقبلة، أكد جاب الله، أن معظم المترشحين في الحزب وجوه جديدة.

وقال جاب الله، إن حزبه سيرافع على حقوق الأمة في المراقبة والمحاسبة، وبرنامجه يرقّي اللغة والدين ويكرس الرقابة السياسية والإدارية.

وأشار المتحدث، إلى أن “لا صلاح حقيقي إلا بالدين الإسلامي”.

ووجه جاب الله، رسالة للمترشحين، قائلا “طالما ترشحتم باسم الحزب عليكم الالتزام بمبادئه”.

ودعا رئيس الجبهة، المترشحين،إلى التخندق مع الشعب ومعرفة مشاكله محاوله تلبيتها وتجسيدها والدفاع عن حقوقه.