جاب الله: هل سينتهي عهد اختطاف الأحزاب وتكسيرها بسجن توفيق؟!

تساءل عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، إن كان اختطاف الأحزاب كما اعتبره سينتهي بسجن الجنرال توفيق.

وقال جاب الله في منشور له على الفايسبوك، “هل انتهي عهد اختطاف الأحزاب وتكسيرها بسجن توفيق”.

واتّهم جاب الله من خلال هذا المنشور بصورة مباشرة، الجنرال المتقاعد قائد “الدياراس” الأسبق توفيق مدين، بوقوفه وراء كل المشاكل

التي عانت منها الأحزاب في الجزائر، سواء ما تعلق بالإنشقاقات أو التصحيحيات، وغيرها من العراقيل التي واجهتها مختلف الأحزاب السياسية

وبصفة خاصة الأحزاب الإسلالمية التي انقسمت إلى عدة أحزاب، بعدما بدأت بحزبين فقط مع الشيخ محفوظ نحناح وعبد الله جاب.