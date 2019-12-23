جاب الله: وفاة ڤايد صالح مصيبة عامة وما فعله للجزائريين سيبقى خالدا

تقدم رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، بخالص التعازي، بإسمه وبإسم أبناء الجبهة، لكل أبناء الأمة، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وجاء في بيان للجبهة على لسان رئيسها: “أعرب لكم عن الأسف العميق والحسرة الكبيرة لهذه المصيبة، وأتقدم إلى ذوي الفقيد، وأهله وإطارات الجيش، وكل أبناء الأمة الجزائرية، بالتعزية الخالصة”.

وأضاف البيان: “إن هناك من ابتلاهم الله تعالى بالمسؤولية العامة، فلا يغادر هذه الدنيا إلا بعد أن يترك فيها كبير الأثر يخلد ذكره ويذكره به غيره”.

وتابع: “ونحسب أن فقيد الجزائر المجاهد الفريق أحمد قايد صالح رحمه الله تعالى، قد ترك في الجزائر أثرا لا ينساه له الجزائريون، وهو اشتراكه في ثورة التحرير المباركة وحقنه لدماء الجزائريين في ثورتهم السلمية لتغيير نظام الحكم، وعدم التعرض لمسيرات الحراك الشعبي بالسوء، وإقدامه على فتح ملفات الفساد للكثير من الشخصيات المسؤولة المدنية والعسكرية”.

وأضاف رئيس الجبهة: “إن هذه المواقف الايجابية للفقيد من ثورة الشعب السلمية تجعل له مكانة كبيرة في قلوب معظم الجزائريين، ويعتبرون وفاته مصيبة عامة يشترك في الحزن عليه مع أهله كل أفراد المؤسسة العسكرية وجميع أبناء هذا الوطن المفدى، وأنصار نضال الشعوب من أجل استرجاع حقوقها في السلطة والثروة”.

وإنتقل إلى رحمة الله، صبيحة اليوم الإثنين، الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز الـ80 سنة، على إثر تعرضه لأزمة قلبية.