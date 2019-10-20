جاب الله يجرّ الطاهر ميسوم للعدالة و”سبيسيفيك” يتهرب!

رفع رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله دعوى قضائية ضد النائب البرلماني السابق المثير للجدل الطاهر ميسوم.

وحسب ما أعلنه لخضر بن خلاف رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية، فإن جاب الله قام بمقاضاة “سبيسيفيك”، أمام محكمة بئر مراد رايس.

وقال بن خلاف في منشور على صفحته في “فايسبوك”، إن مقاضاة “سبيسيفيك” جاءت بعد تصريحات اتهم فيها جاب الله باحتكار استيراد الزجاج في الجزائر.

وأضاف بن خلاف أنه بناء على الدعوى المرفوعة، من المقرر أن يمثل “سبيسيفيك” امام محكمة بئر مراد رايس غدا الإثنين.

المثير في الأمر، هو أن “سبيسيفيك” رفض استلام محضر تبليغه بتاريخ الجلسة، بعدما تنقل إليه محضر قضائي في وهران، لتسليمه الاستدعاء.

كما أن الطاهر ميسوم رفض أيضا استلام رسالة وُجهت إليه عبر البريد المضمون، بشأن نفس الموضوع.

وكان “سبيسيفيك” قد أطلق منذ فترة اتهامات في حق جاب الله، عندما اتهمه بأنه المستورد الوحيد الذي يحتكر تجارة الزجاج.