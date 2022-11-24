جادة:”بعدما شاهدت الكاميرون أمام سويسرا زاد أسفي على تأهلها ضد الجزائر”

انتقد اليوم الخميس الإعلامي والمُذيع بقنوات “بيين سبورتس” القطرية، أيمن جادة، مُنتخب الكاميرون.

وذلك بعد الأداء الباهت الذي قدمه أشبال المُدرب، ريغوبير سونغ، في مواجهة سويسرا التي تدخل لحساب الجولة الافتتاحية لمونديال قطر 2022.

حيث غرد الإعلامي القطري ذو الأصول السورية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد خسارة الكاميرون 1-0.

“بعدما شاهدت الكاميرون أمام سويسرا زاد أسفي على تأهلها على حساب الجزائر”.

ويُذكر أن الكاميرون تجاوزت المنتخب الوطني بسيناريو دراماتيكي في الدور الفاصل لتبلغ نهائيات كأس العالم بقطر.