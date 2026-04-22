جادي: التكوين المستمر للقضاة ساهم في تطوير أدائهم وتحقيق عدالة فعّالة

إنطلقت فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ” القاضي الوطني، حقوق الإنسان والتزامات الجزائر الدولية”. الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بحضور نُخبة من القضاة وضباط الشرطة القضائية وعاملين بسلك القضاء.

وأكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادي، أن للقاضي الوطني دور فعّال في مجال احترام الإنسان ضمن التزامات الجزائر الدولية. خاصة وأن الجزائر صادقت على كل المعاهدات والإتفاقيات الدولية وما يرتبط بها من بروتكولات ملحقة لنقل التزاماتها في القانون الداخلي ضمن ما كرسه دستور 2020. وكذا التعديلات الأخيرة التي مسّت قانون الإجراءات الجزائية. مشدّدا على ضرورة تكريس الآليات والتطبيقات الفضلى للقضاة.

كما أشار جادي، أن الملتقى العلمي يندرج ضمن دور القاضي الوطني، وأهمية تكريس الإجراءات والتطبيقات الفضلى. التي تعمل على تطوير المهارات التي يعمل بها القاضي في أحكامه خاصة وأن الأخيرة لها أبعاد دولية. خاصة عند سيرورتها النهائية، وتخضع للتقييم وفق آليات دولية.

وأبرز جادي، أن الجزائر وقّعت وصادقت على كلّ المعاهدات والإتفاقيات الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان وما يرتبط بها من إعلانات وبروتكولات ملحقة. ونقلت إلتزاماتها في القانون الداخلي وذلك ما كرّسه دستور 2020. وكذا التعديلات الأخيرة التي مسّت قانون الإجرءات الجزائية، لأنه تضمّن حق كبير من الحقوق الإنسانية والحقوق ذات الصّلة.

كما أكد في سياق ذي صلة، على ضرورة إضفاء هذه الإجراءات والآليات والتطبيقات الفضلى لدى العاملين من قضاة وضباط الشرطة القضائية. حتى يكون الأداء في المستوى المطلوب، وحتى نرفع من المستوى المهارات. لتحقيق عدالة فعّالة ذات مستوى عالي من خلالها نبني الثقة بين المتقاضي والقضاة.

وفي سياق متّصل أشاد “عبد الكريم جادي”، بدور القضاة على مستوى المحاكم المتخصصة في المجال التجاري والسيبراني والأقطاب الجزائية المستحدثة. هؤلاء القضاة يضيف جاد يتحصلوا على تكوين متخصص بالداخل والخارج، وهو ما يكعس تطوّر أدائهم ومهارتهم في كل مرة.

