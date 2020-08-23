جادي عبد الكريم يتسلم مهامه مديرا عاما للمدرسة العليا للقضاء

تسلم جادي عبد الكريم اليوم مهامه الجديدة بصفته مديرا عاما للمدرسة العليا للقضاءحسبما اعلنت عنه وزارة العدل.

ولد جادي عبد الكريم بالجزائر سنة 1965 وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، متحصل على شهادة البكالوريا سنة 1984 وإجازة المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1989.

وقد شغل منذ انتسابه لسلك القضاء سنة 1989 عدة وظائف قضائية وتدرج في ذلك إلى أن رقي إلى وظائف مستشار بالمحكمة العليا، وفي هذا الإطار فقد مارس وظائف وكيل جمهورية مساعد وقاضي التحقيق ونائب عام مساعد، إلى أن تم تعيينه نائبا عاما بمجلس قضاء قالمة سنة 2014 والطارف سنة 2019، مما سمح له بتعميق تجربته القضائية.

وتزخر تجربة جادي عبد الكريم كذلك بمهارات متعددة في مجال التسيير الإداري والتحري المالي، فقد شغل لعدة سنوات مهام مدير فرعي لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل وعضوا بمجلس خلية معالجة الإستعلام المالي ونائب مدير الاستشراف بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل.

فضلا عن ذلك، فإن هذه التجربة أثرتها العديد من عمليات التكوين المتخصص التي ثابر جادي عبد الكريم على متابعتها بالداخل والخارج. ومن مواضيع هذا التكوين قانون الأعمال، غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تكوين المكونين، تقنيات التحليل المالي، محاربة تبييض رؤوس الأموال، التعاون القضائي الدولي، عصرنة العدالة، الطب الشرعي، الإجرام السيبراني، حقوق الإنسان، تكييف العقوبات وغيرها.

وهو علاوة عن ذلك ضالع بمجال التكوين إذْ تولي تدريس عدة مواد قانونية بالمدرسة العليا للقضاء مما أكسبه تجربة إضافية تسمح له بممارسة مهامه الجديدة بكفاءة واقتدار حسب بيان الوزارة.