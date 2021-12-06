جاد في طلبي ومستعجل لأعثر على رفيقة دربي

الرقم السري :

136083

زوجة متفهمة أكثر ما يهمني.. فمن تقبل أن تكون شريكة حياتي

لا تزال الحياة تأخذ من أعمرانا، لا بل من قريرة أعيننا. حتى تضعنا قاب قوسين أو أدنى من أن نشعر بالاستقرار حتى ونحن في خريف العمر. فنقضي أيامنا على وقع التمني متشبثين بالأمل الذي يزرعه فيها اليقين بالله بأن الخير آت بإذن الله.

أعترف أن اليأس تسلل إلى قلبي بعد أن تعرضت لأكبر خيبة في حياتي. لكنني تجاوزت تلك المحنة واليوم أريد أن أسدل الستار. لتشرق عليّ شمس البهجة وأجد زوجة صالحة وفية تكون لي خير رفيقة. بعد أن صدمتني والدة أولادي بطلبها الطلاق لأسباب أفضل شرحها لاحقا. ولعل أكثر ما أدمى خافقي أنّ أبنائي انصرفوا إلى حياتهم ومارسوا عليّ بعض التناسي، ما زاد من حسرتي وألمي. لهذا أنا اليوم متشبث بالحياة أكثر، وأريد بكل إصرار وجدية أن أعثر على زوجة طيبة.

أنا رجل جاد من ولاية قسنطينة، ابلغ من العمر 62 سنة، متقاعد من سلك التعليم. مطلق ولي أبناء بالغين ومستقرين بحياتهم كما أسلفت الذكر، ولديَّ مسكن خاص. أتمنى أن تمتلئ أركانه محبة ومودة ورحمة أيضا بهجة، إلى جانب امرأة متفهمة، أخلاقها فاضلة. أتمناها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 55 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أبناء. لا يهمنّي إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، تكون ومدبرة جيدة لأمور منزل. ومن جهتي أعد أنني سأرافقها إلى دنيا الطاعات والعبادات، بكثير من السرور والحبور.

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الرقم السري :

136017

زوجة ذات همة تخاف الله لإبن سطيف العالي

وليد إبن سطيف، شاب في الـ 35 من عمره، هو أول محطة لنا في هذا الركن. شاب مفهم بالحيوية والنشاط، كما يعمل كسائق حافة للمسافرين، محترم، مسؤول وجاد.

يريد أن يجمعه الله تعالى بفتاة جادة صادقة في مسعاها تربو الإستقرار والأمان. وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها ما بين25و30سنة، يريدها عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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