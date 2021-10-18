جاد وصريح أبلغ معه السعادة

أحمد الله أنه ساق لي هذا المنبر حتى أكون من خلاله مدركة لحلم أنا متمسكة به بالرغم من كلّ ما هالني في دنياي. حلم أن أكون إلى جانب إنسان يقدرني ويحميني من غدر الزمان وما قد يكسر هامة الأنثى ويجرح كيانها. لم أتعب كثيرا، حيث أنني وبعد طلاقي إنشغلت بالتحصيل العلمي إلى أن تخرجت وباتت لي شهادة جعلتني أكثر قوة وصمودا.

أنا شابة في ال39من عمري، من ولاية تبسة المضيافة برحابة صدر أهلها، إنسانة طموحة وجادة. شابة لم يكسرها الطلاق الذي منيت به ورضيت به فهو قضاء من الله، رمّمت بالأمل الكبير كل شرخ أصابني، زد على ذلك فأنا سيدة بيت من الطراز الرفيع.

اودّ التعرف على رجل جاد يرغب في الاقتران، يكون من ولايات الشرق أو الوسط، سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرملا أو مطلقا بأولاد، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص. جاد وصريح ابلغ معه السعادة.

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135778

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