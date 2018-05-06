عاجل

جارديم يستنجد بغزال أمام نادي كان

الرياضة
  • -
  • 0
جارديم يستنجد بغزال أمام نادي كان
بقلم كريم.تيغرمت

استدعى مدرب نادي موناكو، ليوناردو جارديم، الدولي الجزائري رشيد غزال، ليكون ضمن القائمة المعنية بمواجهة اليوم الأحد، أمام نادي كان.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن المدرب ليوناردو جارديم، استنجد برشيد غزال، لتعويض غياب مهاجم الفريق، راداميل فلكاو، المصاب.

وسيكون مهاجم الخضر، أمام فرصة جديدة لمحاولة اقناع مدربه، قبل بضع جولات من إسدال الستار عن الليغ 1 الفرنسية.

ويطمح نادي موناكو، للعودة بفوز من تنقله إلى كان، أملا في ضمان مركز مؤهل للمشاركة في رابطة الأبطال، الموسم المقبل.

يذكر أن رشيد غزال، شارك هذا الموسم في 24 مباراة رفقة ناديه موناكو، تمكن خلالها من تسجيل هدفين فقط.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital