جارديم يفتخر بسليماني أمام الفرنسيين

إفتخر ليوناردو جارديم مدرب موناكو مُطولا بسليماني إسلام، وهذا بعد أول ظهور رسمي له في الليغ 1.

وعمل التقني البرتغالي على رفع أسهم لاعبه الجديد – القديم أمام الفرنسيين، وهو الذي أصر على إستقدامه، خلال الميركاتو الجاري.

وتحدث قائلا :”أنا سعيد بسليماني لقد قام بكل ما هو مطلوب منه، حيث ساهم في صناعة اللعب، وكان مُندفعا فوق أرضية الملعب”.

ليواصل :”لقد قام بعمل كبير من أجل الفريق، وقوته في الصراعات الهجومية والدفاعية ساعدتنا، كما أنه تمكن من تسجيل هدف“.

وجاءت تصريحات جارديم لتؤكد بأن “سوبر سليم”، أحسن الإختيار بالتواجد مع فريق الإمارة، لأن المُدرب يعرف كيفية إستغلال مؤهلاته جيدا.

ويُرتقب أن يواصل إبن عين البنيان تواجده الأساسي مع “لي مونيغاسك”، في الأسابيع القادمة، بعد مردوده المُقنع أمام نيم.