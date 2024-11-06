جازي.. أزيد من 4 مليارات دينار استثمار خلال الثلاثي الثالث من 2024 

كشف متعامل الهاتف النقال بالجزائر “جازي” أن استثماراته فاقت 4 مليارات دينار، خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية 2024.

وأعلن متعامل الهاتف النقال، في بيانه، “استثمار 4.4 مليارات دينار خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية. في إطار استراتيجيتها لتوسيع شبكتها وتحديثها”.

وأضاف البيان اأن هذه الاستثمارات سمحت بتوسيع التغطية بالجيل الرابع لتشمل 93,6 بالمائة من السكان، مسجلةً بذلك زيادة بـ 8.3 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

وحقق جازي رقم أعمال بقيمة 28.8 مليار دينار، مسجلا بذلك زيادة قدرها 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

وأرجع جازي هذا الارتفاع، بشكل أساسي، إلى “الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الأنترنت وتوسيع قاعدة الزبائن التي تجاوزت 16.6 مليون مشترك، أي بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية”.

وأكد جازي أنه خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر ارتفعت نسبة استخدام خدمات أنترنت المتعامل العمومي بنسبة 12.7 بالمائة.

وسجلت جازي “زيادة كبيرة” في أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون. حيث عرفت ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة، لتصل إلى 13.4 مليار دج. وهو ما يمثل” نموا للربع السادس على التوالي”.

في حين تحسّن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون ليصل إلى 46.6 بالمائة.