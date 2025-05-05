جازي تستثمر 4.6 مليار دينار لتحسين التغطية الشبكية

بلغت استثمارات متعامل الهاتف النقال “جازي” 4.6مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، في إطار جهود توسيع شبكته وتحسين خدماته.

وسمحت هذه الاستثمارات للشركة برفع نسبة تغطية الجيل الرابع إلى 94.7 بالمائة من السكان، مسجلة بذلك تقدما بثلاث نقاط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس التزام المؤسسة بتوفير اتصال عالي الأداء عبر مختلف مناطق البلاد.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ رقم أعمال الشركة 27.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 4.4 بالمائة على أساس سنوي، مدعوما بالنمو المستمر في خدماتها الرقمية.

ويرجع هذا الأداء الإيجابي أيضا إلى ارتفاع قاعدة الزبائن، التي بلغت 17 مليون مشترك مع نهاية شهر مارس، بزيادة سنوية قدرها 2ر6 بالمائة, أي ما يعادل مليون مشترك جديد.

كما سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وخدمة الديون نموا بنسبة 0.5بالمائة لتبلغ 12.2 مليار دينار، بهامش ربح بلغ 44.2بالمائة، مما يدل على متانة الوضعية المالية للشركة.

وبلغ متوسط استهلاك الإنترنت عبر الهاتف النقال لكل زبون حوالي 12 جيغابايت شهريا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي، ما يعكس التحسن المتواصل في تجربة الشبكة وزيادة الإقبال على الخدمات الرقمية.

وفي إطار التطور التكنولوجي، افتتحت جازي خلال الثلاثي الأول فضاء خاصا بالحلول التكنولوجية في ملحقتها بالدار البيضاء، مخصصا لعرض الابتكارات الرقمية.

كما أطلقت الشركة، ضمن خطوة استراتيجية، أول خدمة سحابية عامة في الجزائر, تهدف إلى دعم التحول الرقمي لدى المؤسسات.

وتماشيا مع تقاليدها في العمل التضامني، نظمت جازي خلال شهر رمضان عملية توزيع سلال غذائية على العائلات المحتاجة، إلى جانب حملة لكسوة الأطفال المحرومين بمناسبة عيد الفطر.