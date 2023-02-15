جازي تستعرض نتائجها المالية منذ شراء أسهمها

كشفت شركة جازي، عن النتائج الأولى لها منذ شراء الصندوق الوطني للاستثمار لأغلبية أسهمها. حيث سجلت الشركة أعلى نسبة مداخيل لها منذ الربع الرابع من عام 2017. كما ارتفعت استثماراتها بشكل كبير خلال السنة الماضية.

في حين، أشار بيان الشركة، إلى أن جازي حققت خلال الربع الرابع من عام 2022 رقم أعمال قدره 24.3 مليار دينار. مسجلة نموًا جد معتبر بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بنفس الربع من السنة الماضية. وبزيادة استثنائية بنسبة 2.6 بالمائة. مقارنة بالربع الثالث من نفس العام على الرغم من أن فترة الربع الأخير تكون في العادة ذات موسمية منخفضة.

كما بلغ حجم المداخيل السنوية 93.5 مليار دينار أي بزيادة 5.2 بالمائة مقارنة بعام 2021 بفضل نمو قاعدة الزبائن. بما يقرب من 600 ألف مشترك ، مما يعكس جاذبية العروض المقترحة على الزبائن.

وأدى تسريع عملية توسيع الشبكة وتحسينها خاصة منذ تعيين مجلس الإدارة والفريق المسير الجديدين في شهر أوت الفارط إلى تحسين جودة الشبكة. وسرعة الإنترنت بشكل ملحوظ. وبلغ حجم الاستثمارات عام 2022 أزيد من 18 مليار دينار أي بزيادة 28 بالمائة مقارنة بعام 2021.

جازي.. هذه الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهتلاكات والمؤونات(EBITDA) 42 مليار دينار. أي بزيادة 7.4 بالمائة مقارنة بعام 2021. كما أن هامش الأرباح الذي بلغ نسبة 45 بالمائة أي بزيادة نقطة كاملة مقارنة بعام 2021 . بما يدل على أن الشركة تتحكم بشكل فعال على تكاليف التشغيل.

كما أن جازي لم تتخل عن دورها كشركة مواطنة من خلال المساهمة السنوية في جهود التضامن الوطني. خاصة خلال شهر رمضان من خلال توزيع أكثر من 10000 قفة لفائدة الأسر المحتاجة عبر التراب الوطني. وأكدت جازي على دورها الاجتماعي في بداية العام الدراسي الجاري من خلال إطلاق الحملة الرقمية “المشي من أجل المدرسة”. والتي سمحت بتزويد 12000 تلميذ بحقائب وأدوات مدرسية في مختلف مناطق الوطن.

والتزمت، جازي بصفتها شركة اقتصادية عمومية وفاعل رئيسيً في الاقتصاد الوطني، في 2023 بمواصلة وتيرة الاستثمار. من أجل توسيع تغطية الشبكة وتحسين جودة الخدمة. لاسيما في مناطق الظل. وهذا من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لتوجيهات وتطلعات السلطات العمومية. كما ستواصل جازي مساهمتها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة كجزء من إستراتيجيتها الهادفة إلى دعم الشباب حاملي المشاريع والشركات الناشئة.