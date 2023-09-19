جازي تطلق مبادرة “والك فور سكول” لدخول مدرسي شعاره التضامن

تحتفل جازي بالعام الدراسي 2023-2024 من خلال إطلاق حملة “المشي من أجل المدرسة” أو “والك فور سكول” عبر تطبيقها “جازي آب”. بهدف مساعدة العائلات المحتاجة عبر مختلف مناطق التراب الوطني. وذلك بالشراكة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية.

وفاءً لتقاليدها كشركة ملتزمة تجاه المجتمع، “خطوة صغيرة، فرحة كبيرة”، هو الاسم الذي حملته هذه المبادرة التي تنظمها جازي للسنة الثانية على التوالي. وقد جرت فعالياتها في الفترة الممتدة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري. وسمحت لزبائن جازي بالمشي والفوز برصيد أنترنت يمكنهم تحويله إذا رغبوا في ذلك إلى مساهمة في عملية التبرع. من أجل إقتناء حزم الأدوات المدرسية لصالح الأطفال المحتاجين.

تم هذا العام تسجيل أكثر من 250 مليون خطوة مشي، أي بزيادة أكثر من 76 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وهو ما يعكس إلتزام زبائن جازي بالمشاركة في الجهد التضامني تجاه الأسر المحتاجة. من أجل إضفاء جو من السعادة في هذا الدخول المدرسي على آلاف التلاميذ عبر ربوع التراب الوطني.

إختتمت هذه الحملة التضامنية بعد ظهر يوم الإثنين بالمركز الدولي للكشافة الإسلامية الجزائرية بسيدي فرج خلال حفل دعي إليه جمع من الأطفال. الذين سيلتحقون بالمدارس لأول مرة هذه السنة في أجواء إحتفالية بهيجة.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد جازي من جديد رغبتها كمؤسسة اقتصادية عمومية في المساهمة في تنمية الأجيال الصاعدة. وعلى إلتزامها الدائم بتعزيز روح التضامن والتكافل في المجتمع الجزائري.